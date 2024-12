Dal punto di vista sentimentale Diana Del Bufalo ha trovato la felicità, e anche da quello professionale le cose non sono da meno. E' in partenza con lo spettacolo teatrale "Tra sogni e desideri", che mette al centro alcune delle canzoni più amate di sempre, e che girerà l'Italia nel periodo delle feste. Il successo dell'attrice e cantante è esploso ad "Amici", programma a cui ha partecipato nel 2010. Di recente a "This is me" ha raccontato della cotta per Rudy Zerbi al tempo della partecipazione al talent.