Nelle fotografie scelte da Sarah Felberbaum ci sono i selfie, i sorrisi rivolti all'obiettivo e una foto scattata dal basso, con tutta la famiglia raccolta intorno alla fotocamera. In un'altra immagine De Rossi stringe tra le braccia una delle figlie durante una passeggiata sulla sabbia. "Quanto ti amo e cosa sei per me lo sai già. Non c'è bisogno di scrivere un post lungo e sdolcinato. Sei tutto. Sei il papà che balla, ride fino alle lacrime e non ha paura di fare lo scemo pur di vedere sorridere i nostri figli", scrive l'attrice.