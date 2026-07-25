Sara e Daniele sui social © Instagram @sarahfelberbaum
Sarah Felberbaum aveva provato a trattenersi e a non pubblicare, soprattutto per evitare di finire "sulle mille pagine Instagram". Alla fine, però, ha ceduto: il 43esimo compleanno di Daniele De Rossi meritava un'eccezione. L'attrice ha così aperto l'album di famiglia e condiviso alcuni momenti vissuti insieme al marito e ai figli, accompagnandoli con una dedica che racconta il lato più intimo dell'allenatore del Genoa.
"Avevo evitato di pubblicarlo, ma non resisto. Questo giorno merita qualcosa di speciale", ha scritto Felberbaum, invitando i follower ad arrivare fino alla fine del carosello (dove in un video De Rossi si lascia andare a un balletto con uno dei figli, confermando l'immagine affettuosa e giocosa tracciata dalla moglie).
Daniele De Rossi papà tra balli e risate
Nelle fotografie scelte da Sarah Felberbaum ci sono i selfie, i sorrisi rivolti all'obiettivo e una foto scattata dal basso, con tutta la famiglia raccolta intorno alla fotocamera. In un'altra immagine De Rossi stringe tra le braccia una delle figlie durante una passeggiata sulla sabbia. "Quanto ti amo e cosa sei per me lo sai già. Non c'è bisogno di scrivere un post lungo e sdolcinato. Sei tutto. Sei il papà che balla, ride fino alle lacrime e non ha paura di fare lo scemo pur di vedere sorridere i nostri figli", scrive l'attrice.
"Sei stato la mia forza"
La dedica si fa poi più personale. Felberbaum ricorda un periodo delicato nel quale il marito, "mentre viveva uno dei momenti più importanti della sua carriera, ha trovato il modo di essere anche la mia forza quando io non ne avevo. Da lontano, da vicino. Senza chiedere nulla. Tenendomi sempre la mano". Poi la dichiarazione più intensa: “Con te mi sento al sicuro. Con te ho imparato che l'amore è anche questo: esserci. Sempre. Con te ho la sensazione di poter fare qualsiasi cosa. Buon compleanno, amore mio".
La storia tra Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi
Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono legati da oltre quindici anni e nel 2015 si sono sposati alle Maldive con una cerimonia riservata. Insieme hanno avuto due figli: Olivia Rose, nata nel 2014, e Noah, arrivato nel 2016. De Rossi è anche padre di Gaia, nata da una precedente relazione.