Festa a Ibiza per gli ex calciatori De Rossi, Matri, Corradi

A tavola si riunisce un gruppo di vecchi amici, tutti ex calciatori, e lo show e il divertimento sono assicurati. Aprono le danze Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, avvinghiati, abbracciati, si sfiorano, si toccano, si stringono. Elena Santarelli li filma, ma poi le ex veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo regalano un siparietto sexy con stacchetti imperdibili.

E’ il compleanno di Daniele De Rossi e la comitiva si lascia andare a brindisi e festeggiamenti. L’ex calciatore della Roma si scatena e non resiste ai canti e non molla la presa dalla sua bella Sarah che lo guarda incantata. Si strusciano e si stringono in mezzo alle luci e al frastuono della serata come se nel locale pieno di gente ci fossero solo loro due. Il siparietto romantico viene ripreso e postato dalla Santarelli. Al suo fianco c’è il marito Bernardo Corradi che non si tira indietro alle danze.

E poi ci sono Federica Nargi e Alessandro Matri che stanno trascorrendo l’estate alle Baleari e sono di casa a Ibiza. E la coppia di amici Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, anche loro più innamorati che mai. Del gruppetto festaiolo fanno parte anche altri amici che si filmano e si pubblicano a vicenda in un crescendo di divertimento e risate. L’estate è ancora lunga sulla Isla, ma l’atmosfera è già perfetta.