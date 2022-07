Elena Santarelli tra tuffi e coccole, il periodo nero è alle spalle

La coppia è solidissima e in tanti anni insieme non hanno mai messo in discussione il loro legame. Quando hanno dovuto affrontare la malattia del primogenito Giacomo si sono uniti ancora di più e ora che il peggio è passato sono più uniti che mai.

A Formentera Elena e Bernardo se la spassano. Sono sposati dal 2014 ma stanno insieme dal 2006 e si amano come il primo giorno. Anche durante la vacanza alle Baleari non mancano le risate, i giochi con i figli Giacomo e Greta, i momenti di complicità tra loro. La modella in bikini sfoggia il fisico scolpito e il sorriso radioso mentre sguazza nel mare azzurro. I paparazzi la immortalano in un momento di allegria in famiglia, mentre lei affida ai social il racconto di un'estate perfetta con le persone che ama di più.