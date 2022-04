Elena Santarelli in vacanza a Dubai, pose sexy in costume

In spiaggia in costume sfoggia la sua forma perfetta mentre si diverte a giocare con l'obiettivo. Si mette in posa e poi posta alcuni scatti in riva al mare che lasciano i follower a bocca aperta.

Federica Pellegrini in vacanza in Sicilia con Matteo Giunta

Suo marito Bernardo Corradi è rimasto a casa, ma quando lo vede in tv Elena non resiste alla tentazione di stampare un bel bacio sullo schermo. Sono una coppia affiatatissima e innamorata, sposati dal 2014 e più legati che mai. Ne hanno affrontate tante insieme, a partire dalla malattia del figlio Giacomo, senza mai smettere di tenersi per mano.

Mentre Corradi è in Italia per impegni di lavoro, la Santarelli si gode la sua pausa di relax. Con la figlia Greta, che ha da poco compiuto 6 anni, ha visitato l'acquario e con la sua amica Michela si diverte in spiaggia sotto il sole. In costume sfoggia un fisico da 10 e lode, tonico e asciutto e le sue cartoline social conquistano una volta di più i cuori dei follower.

