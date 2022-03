La settimana bianca di Elena Santarelli, felicità a vette altissime

La showgirl ha trascorso qualche giorno a San Vigilio di Marebbe e ora che è tornata a Roma sfoglia via Instagram il suo album delle vacanze.

Elena si è concessa qualche discesa sugli sci e qualche passeggiata in vetta ad ammirare il paesaggio imbiancato, sempre bellissima e piena di buonumore. Ha sfidato il freddo posando all'aperto con la tshirt a maniche corte, e osato ancora di più quando si è fatta ritrarre in bikini, con il lato B tonico in mostra.

"Mamma e figlia tanto felici" ha scritto la Santarelli accanto a una foto in cui salta nella neve insieme a Greta, la secondogenita avuta dal marito Bernardo Corradi. L'occasione è stata il compleanno di Caterina Balivo, festeggiato tra donne in cima ai monti dell'Alto Adige. Tra ricordi di coccole, passeggiate e panorami mozzafiato, i follower sono incantati dal suo racconto di qualche giorno ad alta quota.

