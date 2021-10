Elena Santarelli: “Una hater augura il cancro a mio figlio, Instagram la deve fermare”

“Segnalatela in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!” è lo sfogo della Santarelli che chiede aiuto per difendersi da questa hater che la perseguita.

Le vip scendono subito in campo a difesa di Elena e della sua famiglia. Costanza Caracciolo scrive: “Gente marcia dentro, Instagram non può dare la possibilità a queste mer.. di potersi esprimere così per nessun motivo al mondo. Instagram deve chiedere un documento punto”. Alessia Marcuzzi aggiunge esterrefatta: “Che schifo”. Michela Quattrociocche: “Ho i brividi, non posso credere esistano esseri così spregevoli”. Chiara Maci: “Andrebbe denunciata”.

Senza parole anche Arianna Mihajlovic, Valeria Graci, Jessica Melena, la Andreozzi. Elisa D’Ospina si rivolge alle forze dell’ordine: “Polizia di Stato vogliamo attivarci per identificare questa pazza?”. Elena Barolo aggiunge: “Mi chiedo come certa gente possa esistere per davvero. Definirla “crudele” è poco”. E Alessia Ventura la segnala sui social e aggiunge: “Ma non basta... so che dà tremendamente fastidio ma vedrai che il karma farà il suo corso e di solito torna tutto triplicato!!”.



Samantha De Grenet è solidale e spiega la sua vicenda personale: “Non ho parole!! È capitato lo stesso a me, ma quando si toccano i figli o i bimbi vedo nero... Tutta la mia vicinanza e solidarietà a te e alla tua famiglia che avete visto l'inferno... ma non perdere un secondo della tua vita dietro questa gente... sono degli infelici!”.

