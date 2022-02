Caterina Balivo show, guarda il compleanno in montagna con le amiche

Non una sola festa, ma un lungo weekend di festeggiamenti: dai prati coperti di coltre bianca alla baita addobbata alle foto da diva. Con il marito Guido Maria Brera al suo fianco e le amiche Elena Santarelli e Nicoletta Romanoff intorno, la presentatrice si trasforma in una “Barbie delle nevi” e in un party speciale brinda ai suoi 42 anni.

“Sono sempre stata una party girl” scrive la Balivo mostrando un assaggio dei suoi festeggiamenti. Prima della data del compleanno, ha cominciato a spegnere candeline vestita di pelle rossa, bella e sensuale come non mai durante uno shooting affascinante e imperdibile. Poi è stata la volta della festa con le amiche in baita. Tutto addobbato con palloncini e la bella Caterina vestita di bianco con un boa di struzzo attorno al collo e una coroncina in testa ha gridato e brindato.

Con l’elio dei palloncini ha improvvisato una performance con la vocina mentre dietro di lei le montagne innevate rendevano da sogno il panorama. La torta, le amiche, le risate: “E’ stato un compleanno unico” ha commentato la Balivo. Nelle Stories non mancano neppure video e foto con il marito Giudo Maria Brera restio ad esporsi sui social. I due si baciano davanti alla torta tra gli applausi e festeggiano tra le loro montagne. Sfoglia la gallery e non perderti nemmeno un particolare del party innevato di Caterina Balivo…

