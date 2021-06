Caterina Balivo alla Maddalena con la sorella e le amiche Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 15 di 24 Instagram 16 di 24 17 di 24 Instagram 18 di 24 19 di 24 Instagram 20 di 24 21 di 24 Instagram 22 di 24 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Caterina Balivo è stata scelta dall'Unesco come madrina dell'Oceano, e in questa prestigiosa veste ha partecipato all'evento ufficiale l'8 giugno alla Maddalena. La conduttrice non si è lasciata sfuggire l'occasione e ha approfittato del soggiorno sull'isola per godersi qualche giorno di relax insieme alla sorella e qualche amica.