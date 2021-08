Caterina Balivo in festa per i 3 anni di sua figlia Cora

Una festicciola casalinga, la torta con le candeline, i festoni e le corse sul prato: per festeggiare i tre anni di sua figlia Cora, Caterina Balivo sceglie la semplicità. Ci sono solo la conduttrice, il marito Guido Maria Brera e il loro figlio primogenito Guido Alberto a cantare "Tanti auguri" alla bambina. Un party per pochissimi, ma tutto all'insegna dell'amore.

Leggi Anche Caterina Balivo alla Maddalena con la sorella e le amiche

Caterina condivide via social alcuni attimi dei festeggiamenti e per sua figlia scrive un messaggio tenerissimo: "Buon compleanno Cora mia. Aspettavi questo giorno da un anno esatto. Hai deciso tu tutto (la ragazza ha carattere), dalla torta dei 'Me contro te', al vestito che guardavi in vetrina da mesi ed è il tuo unico regalo, al costume di tuo fratello. Se diventerai una stylist o una stilista non ci meraviglieremo, ma io ti auguro di correre spensierata anche quando dovrai affrontare gli ostacoli che la vita ti porrà. Ti amiamo piccola Cora".

Leggi Anche Caterina Balivo contro i maschilisti e di suo marito dice…

La Balivo e la sua famiglia si godono un'estate spensierata all'insegna del relax totale. La conduttrice posa in costume sfoggiando le forme morbide, lanciando messaggi di body positivity. Si vociferava di una crisi tra lei e il marito ma, ammesso che fosse reale, ora sembra totalmente rientrata, a giudicare dall'armonia che si respira nelle foto delle vacanze e in quelle della festicciola in famiglia per la loro Cora.

Caterina Balivo in bikini: dalla vasca da bagno al tuffo in mare Tgcom24 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: