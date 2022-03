La serata "a luci rosse" di Elena Santarelli e Bernardo Corradi

La showgirl è sensuale e stuzzicante con le spalle e le gambe nude. Con lei al compleanno di un amico c’è anche Bernardo Corradi e la coppia ne approfitta per uno scambio appassionato ben immortalato in un selfie social.

A tavola sono seduti distanti ma Elena Santarelli e Bernardo Corradi non si perdono d’occhio e appena possono si scattano una foto d’amore. Per lavoro l’ex calciatore è stato lontano da casa e così finalmente si possono riabbracciare e non contengono la felicità di ritrovarsi. “Home” scrive lui e lei fa da eco: “E’ tornatooo”.



Si cena, si chiacchiera, si canta e si balla. Il party romano è davvero scatenato e la coppia fa baldoria. Il giorno dopo però, Elena Santarelli posta uno scatto con i patch per le occhiaie e scrive: “La sera leoni e la mattina…”. La nottata a luci rosse della Santarelli e Corradi dev’essere stata decisamente appassionata.

