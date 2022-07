Daniele De Rossi e Alessandro Matri, scatenati con le mogli in barca

Il settimanale “Gente” ha paparazzato Matri e De Rossi con le loro famiglie a bordo di una barca al largo di Formentera intenti a fare a gara tra evoluzioni in acqua, tuffi spettacolari e baci salati. De Rossi e Matri, entrambi di casa a Roma (Alessandro ha traslocato da poco per trasferirsi a Milano), sono molto amici e si frequentano anche durante l’anno. Insieme a Brocchi hanno formato un trio perfetto per i giochi d’acqua e gli scherzi scanzonati a bordo.

Leggi Anche Daniele De Rossi torna a casa dopo il Covid: Sarah Felberbaum in lacrime



E mentre gli ex calciatori si scatenato dando prova della loro abilità non solo sul tappeto verde ma anche tra le onde, le rispettive consorti sfoggiano fisici mozzafiato che finiscono nel mirino dei flash. La Nargi indossa un costume intero nero, mentre Sarah sfodera le curve con un due pezzi bluette. La ex velina si dedica alle foto, mentre l’attrice non perde tempo e regala alla sua dolce metà baci salatissimi.



Leggi Anche Federica Nargi e Alessandro Matri festeggiano il compleanno della loro principessa