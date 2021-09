Federica Nargi e Alessandro Matri festeggiano il compleanno della loro principessa

Ci sono i castelli, le corone e gli abiti regali: non manca proprio niente per far sentire la piccola Sofia come una vera principessa. Per il quinto compleanno della loro primogenita, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno organizzato una festa a tema con tanti amichetti della piccola festeggiata. Anche Beatrice , la loro figlia più piccola, è agghindata per l'occasione come una reginetta.

Sofia, con il suo sontuoso abito rosa, la coroncina in testa e i gioielli luccicanti, è proprio calata nella parte della regina della festa. Sua sorella Beatrice è la sua compagna perfetta, in celeste e anche lei dal look da favola. La festa per i 5 anni della primogenita di Federica e Alessandro è ispirata alle principesse Disney e tutto è perfettamente in tema, dalla torta a forma di castello alla torre di palloncini.

"Che tu possa essere semplicemente felice, non chiedo altro per te se non che tu sorrida sempre così... ma soprattutto con il cuore. Buon compleanno amore mio immenso", ha scritto la Nargi sui social. Anche Matri ha dedicato un pensiero alla sua bambina: "Auguri Principessa del mio cuore. Ogni giorno che passa diventi sempre più dolce e adorabile! Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà! Ti amo alla follia".

