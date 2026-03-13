Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum sono una delle coppie più famose e solide del panorama dello showbiz italiano. L'ex calciatore e l'attrice stanno insieme da più di 15 anni e sembrano avere ancora lo stesso feeling degli inizi. Una dimostrazione di unità e resilienza di fronte agli ostacoli della vita quotidiana è arrivata in queste ore dalla compagna dell'ex capitano giallorosso: in un lungo messaggio condiviso sui social, Sarah Felberbaum ha dedicato delle parole dolcissime alla sua metà, che si è dovuta trasferire lontano da casa per allenare il Genoa.