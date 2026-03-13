Sarah Felberbaum e la lontananza da Daniele De Rossi: "Non è bello quando va via il tuo migliore amico"
Le parole dell'attrice e moglie dell'attuale allenatore del Genoa, che descrive sui social il loro "complesso" momento di coppia
Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum sono una delle coppie più famose e solide del panorama dello showbiz italiano. L'ex calciatore e l'attrice stanno insieme da più di 15 anni e sembrano avere ancora lo stesso feeling degli inizi. Una dimostrazione di unità e resilienza di fronte agli ostacoli della vita quotidiana è arrivata in queste ore dalla compagna dell'ex capitano giallorosso: in un lungo messaggio condiviso sui social, Sarah Felberbaum ha dedicato delle parole dolcissime alla sua metà, che si è dovuta trasferire lontano da casa per allenare il Genoa.
La dolce dedica social
Il post, pubblicato su Instagram da Felberbaum, inizia così: "Nuova organizzazione familiare. Nuove gioie, nuovi dolori. Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro, bambini, partite. Dove sei questo weekend?", descrivendo le sensazioni e i cambiamenti che vanno affrontati quando un vero e proprio stravolgimento, lavorativo in questo caso, entra nella vita di coppia.
Il messaggio poi continua con un velo di dolce tristezza e malinconia: "Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé anche qualche lacrima. 'Ma dai, pensa che bello stare un po' separati!'. Non quando è il tuo migliore amico ad andare via. E allora scegli di prenderti il bello: le passeggiate romantiche, il cercarsi di notte nel letto solo per sussurrare 'ehi, sono qui', perché conosci bene la solitudine di addormentarsi da soli per troppe notti. Fare l’amore, guardarsi, accarezzarsi il viso, respirarsi addosso cercando di prendere tutto. Tutto quanto. Perché sai che passeranno giorni prima di poterlo rifare. E così ti riempi gli occhi, il cuore, le guance, le mani di lui. Di voi. Di un amore che sai essere diverso, speciale, unico". Sarah conclude poi con una frase apparentemente semplice, ma che racchiude tutto il loro rapporto: "Ti amo Daniele".
De Rossi-Felberbaum: la storia
La coppia si è sposata nel 2015, dopo essersi conosciuti 5 anni prima, alle Maldive, con un matrimonio celebrato in segreto e reso pubblico solo in seguito. Dall'unione sono nate poi due figli: Olivia Rose, di 12 anni, e il piccolo Noah, di 10. La famiglia è poi composta anche da Gaia, nata dalla precedente relazione dell'ex calciatore con Tamara Pisnoli.