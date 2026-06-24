Sarah Felberbaum e il coraggio della fragilità: perché la sua confessione parla a tutti noi

La salute mentale è un'urgenza - Secondo i dati più recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la depressione interessa circa il 5,7% della popolazione adulta mondiale, pari a oltre 330 milioni di persone. Le donne risultano le più colpite: il tasso stimato è del 6,9%, contro il 4,6% degli uomini, rendendo la depressione circa una volta e mezzo più frequente nella popolazione femminile. Gli specialisti spiegano che questa differenza dipende da una combinazione di fattori biologici, psicologici e sociali. Sulle donne pesano più spesso carichi di cura, pressioni familiari e lavorative, oltre a una maggiore esposizione a situazioni di violenza o abuso, elementi che possono aumentare il rischio di sviluppare disturbi dell'umore. La buona notizia è che la depressione si può curare e, in parte, anche prevenire. L'Oms sottolinea l'efficacia di percorsi psicoterapeutici, supporto psicologico e, quando necessario, trattamenti farmacologici. Anche la prevenzione gioca un ruolo importante: coltivare relazioni sociali, mantenere uno stile di vita attivo, imparare strategie per gestire lo stress e chiedere aiuto ai primi segnali di disagio sono fattori che possono ridurre il rischio di sviluppare forme depressive più severe.