La salute mentale non è più una questione marginale né un fenomeno che riguarda una minoranza della popolazione. In Italia circa un milione di persone è in cura per ansia, depressione, disturbi del comportamento o alimentari presso i servizi psichiatrici territoriali, un numero mai così alto che testimonia la crescita costante del disagio psicologico nel Paese. Mentre la domanda di assistenza aumenta, il sistema sanitario fatica a tenere il passo tra carenza di personale, risorse limitate e profonde disuguaglianze territoriali. A essere maggiormente colpiti sono giovani, donne e anziani, categorie che negli ultimi cinque anni hanno registrato un aumento significativo di patologie e disturbi psicologici. Un fenomeno che continua ad alimentarsi anche nel periodo successivo alla pandemia, lasciando emergere fragilità spesso rimaste nascoste.