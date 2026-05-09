Basta una sola notte passata quasi senza dormire per provocare nel cervello cambiamenti che ricordano quelli associati all'Alzheimer. È la conclusione a cui è arrivato un gruppo di ricercatori dell'Università di Ibadan, che ha analizzato oltre vent'anni di studi dedicati agli effetti della privazione del sonno su memoria, apprendimento e funzioni cognitive. La revisione scientifica, pubblicata sulla rivista Ibro Neuroscience Reports, mette in evidenza come anche brevi periodi di insonnia possano compromettere l'equilibrio cerebrale, riducendo l'efficienza delle connessioni neuronali e aumentando processi infiammatori dannosi.