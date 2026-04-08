Alzheimer, risolto uno dei misteri: la proteina chiave si propaga attraverso i neuroni

A scoprirlo sono stati i ricercatori, che hanno analizzato campioni di cervello di 128 pazienti prelevati post mortem. Hanno usato la risonanza magnetica funzionale per esaminare le connessioni tra neuroni, in modo da capire se questo cablaggio che differisce da individuo a individuo influenza la quantità dei grovigli e la loro diffusione. I risultati mostrano che la proteina tau viaggia proprio attraverso questi percorsi, spostandosi da un neurone all'altro e generando nuovi grovigli lungo il percorso. Dunque, la particolare rete cerebrale che possiede ciascun individuo contribuisce a determinare quanto e con quale velocità progredisce la malattia. "Si tratta di un importante passo avanti nella ricerca sull'Alzheimer sia per lo sviluppo di terapie che per la comprensione del funzionamento della malattia", dice Jeremy Herskowitz, che ha coordinato i ricercatori.