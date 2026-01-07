Alzheimer, verso la diagnosi da una goccia di sangue del polpastrello

L’analisi si basa sulla ricerca, nel sangue, di biomarcatori considerati la firma molecolare della malattia di Alzheimer e ha il vantaggio di essere molto meno invasiva e meno costosa rispetto alle tecniche di diagnosi attuali, basate sul prelievo di liquido spinale. Eppure, anche questi test del sangue hanno degli ostacoli pratici non banali, dovuti principalmente alla gestione e alla conservazione dei campioni di sangue, nonché alla formazione del personale qualificato. La nuova tecnica consiste nel prelevare una goccia di sangue da un polpastrello e fatta poi essiccare su carta. La sperimentazione ha finora coinvolto 337 persone, mostrando un’accuratezza molto vicina a quella ottenuta con i test tradizionali. Un test che è risultato particolarmente facile, tanto da essere stato eseguito direttamente dai pazienti, ma che prima di poter essere usato in ambito clinico dovrà essere prima testato su scala più larga.