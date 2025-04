Alzheimer, un esame del sangue misura la gravità della malattia

"Questo esame del sangue identifica chiaramente i grovigli di tau dell'Alzheimer, che rappresentano il nostro miglior biomarcatore dei sintomi dell'Alzheimer e della demenza", dice Bateman. "Stiamo per entrare nell'era della medicina personalizzata per la malattia di Alzheimer", aggiunge Kanta Horie dell'Università di Washington. "Quando avremo trattamenti che funzionano nelle diverse fasi della malattia, i medici saranno in grado di scegliere quello ottimale per ciascun paziente".