Alzheimer, svelato dai raggi X il legame tra intestino e cervello nello sviluppo della malattia

Per far luce sull'argomento, gli autori dello studio hanno scoperto che la tomografia a raggi X costituisce un potente strumento che permette di analizzare i cambiamenti che si verificano nell'organismo con grande precisione e in 3D. "Questa tecnica rappresenta una vera svolta per l'analisi approfondita dell'intestino - aggiunge ancora Cedola - e potrebbe essere fondamentale per la diagnosi precoce e la prognosi della malattia".