Il cervello si addormenta bruscamente: la svolta in soli quattro minuti

Quel fatidico punto di svolta può essere riconosciuto nell'elettroencefalogramma e permette di prevedere con precisione quando inizierà il sonno: un'informazione utile per diagnosticare e trattare disturbi come l'insonnia e per sviluppare tecnologie che possano avvisare i conducenti in caso di sonnolenza al volante. Potrebbe perfino contribuire a monitorare meglio l'anestesia e fungere da indicatore della salute cerebrale, come dimostra uno studio dell'Imperial College di Londra pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience.