BraDiPho, dall'Università di Trento una mappa 3D delle connessioni del cervello

Il risultato può essere considerato una "mappa 3D delle autostrade" delle funzioni cerebrali, nella quale orientarsi nel preparare interventi neurochirurgici o nello studio e nell'insegnamento dell'anatomia neuronale: la metafora è del coordinatore della ricerca Silvio Sarubbo, professore dell'università di Trento e direttore dell'Unità operativa complessa di neurochirurgia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. "Una guida nella ricerca sulla sostanza bianca, settore in cui Italia ed Europa sono leader, che apre nuove prospettive terapeutiche sia nel campo neuro-oncologico, sia nella neuromodulazione, riconosciuta come una delle nuove frontiere per il trattamento di varie patologie neurologiche e psichiatriche", ha aggiunto il docente.