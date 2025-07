Cervello, i neuroni continuano a formarsi anche in età avanzata

Il risultato, che potrebbe avere ricadute anche sulla lotta alle malattie neurodegenerative, è pubblicato sulla rivista Science dai ricercatori del Karolinska Institutet in Svezia. Lo stesso team aveva dimostrato nel 2013 che nuovi neuroni si possono formare in età adulta a livello dell'ippocampo, una regione cerebrale essenziale per l'apprendimento e la memoria e coinvolta nella regolazione delle emozioni. Finora, però, non erano state trovate prove convincenti dell'esistenza di cellule progenitrici neurali attive e capaci di dividersi nel cervello adulto. "Adesso siamo in grado di identificare queste cellule di origine, il che conferma che nell'ippocampo del cervello adulto è in corso una formazione di neuroni", afferma Jonas Frisén, che ha guidato i ricercatori.