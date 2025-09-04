Per la prima volta gli scienziati disegnano la mappa completa di un cervello mammifero in attività

Il risultato si deve a una vasta collaborazione internazionale che ha coinvolto dodici laboratori di Europa e Stati Uniti, l'International Brain Laboratory, la mappa rivela che il processo decisionale è distribuito su molte regioni cerebrali altamente coordinate fra di loro, al contrario di quanto sostenuto dalle teorie tradizionali di vecchia data. L'importante risultato, arrivato pochi mesi dopo la mappa più completa mai tracciata delle cellule e delle connessioni presenti nel cervello di topo, è stato pubblicato in due studi sulla rivista Nature e tutti i dati sono stati resi liberamente accessibili.