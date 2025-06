Il cervello traccia tante mappe diverse dei possibili futuri

Sorprendentemente, questo meccanismo rispecchia gli ultimi progressi nel campo dell'Intelligenza artificiale: il cervello, dunque, usa già una strategia sviluppata solo di recente per migliorare l'apprendimento di questi sistemi, e potrebbe anche ispirare nuove modalità con cui le macchine possano prevedere e adattarsi ad ambienti incerti proprio come fanno gli esseri umani. Per mettere alla prova la loro teoria, i ricercatori hanno condotto esperimenti sui topi: in base agli odori loro presentati, gli animali hanno imparato a distinguere tra ricompense di dimensioni diverse o fornite in tempi diversi. Gli autori dello studio hanno così scoperto che neuroni diversi elaborano mappe diverse: alcuni sono più impazienti e attribuiscono maggiore importanza alle ricompense immediate, mentre altri sono più sensibili a quelle differite nel tempo. Inoltre, alcuni neuroni sono più ottimisti, aspettandosi risultati superiori alla media, e altri più pessimisti, reagendo di più alle delusioni e favorendo dunque stime più caute.