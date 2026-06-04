Morire di tristezza è possibile: cos'è la "sindrome di crepacuore" che ha colpito Marjane Satrapi

Uno studio condotto da ricercatori inglesi, riporta ancora la fondazione, ha considerato oltre 114mila persone di età 60-89 anni, seguendole per sette anni. "In questo tempo un terzo dei volontari, a parte quanti sono deceduti, è rimasto vedovo. E qualcuno non ha retto il dolore della perdita morendo a sua volta entro i 30 giorni successivi al lutto. In quel mese il rischio di morte era risultato doppio, nei coniugi superstiti, rispetto a quanti erano ancora in coppia".