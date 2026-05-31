Milano Health Week 2026, l’evento in Portanuova dal 4 al 6 giugno

Si terrà dal 4 al 6 giugno in Portanuova la Milano Health Week, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale. L’evento porterà in piazza Gae Aulenti istituzioni, comunità scientifica, ospedali, aziende e cittadini: l’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione più consapevole, valorizzando il ruolo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nel trasformare ricerca clinica, diagnosi, cura e qualità della vita delle persone. Cuore della manifestazione sarà un grande villaggio open-air articolato in sei padiglioni tematici dedicati a salute femminile, salute maschile, neurologia e salute mentale, gastroenterologia e nutrizione, prevenzione oncologica e metabolismo cardiometabolico.