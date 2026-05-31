Milano Health Week 2026, l’evento in Portanuova dal 4 al 6 giugno

Si terrà dal 4 al 6 giugno in Portanuova la Milano Health Week, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale. L’evento porterà in piazza Gae Aulenti istituzioni, comunità scientifica, ospedali, aziende e cittadini: l’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione più consapevole, valorizzando il ruolo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nel trasformare ricerca clinica, diagnosi, cura e qualità della vita delle persone. Cuore della manifestazione sarà un grande villaggio open-air articolato in sei padiglioni tematici dedicati a salute femminile, salute maschile, neurologia e salute mentale, gastroenterologia e nutrizione, prevenzione oncologica e metabolismo cardiometabolico.
Le attività previste
Tra le attività previste nel corso dell’evento ci sono ecografie e pap test con il truck LILT, spirometrie, test cognitivi, valutazioni cardiovascolari e percorsi cardio-metabolici. Ci saranno anche talk, workshop e incontri con specialisti dedicati ai temi della prevenzione, della diagnosi precoce, del mental wellness, del supporto ai pazienti e della qualità della vita. Inoltre, la Milano Health Week offrirà uno sguardo concreto sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina. “Innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale stanno contribuendo a cambiare il modo in cui preveniamo, diagnostichiamo e curiamo le malattie”, ha spiegato Victor Savevski, presidente di ESAIH (European Society for Artificial Intelligence in Health), che patrocina l'evento.
L'intelligenza artificiale e la medicina
Saveski ha aggiunto che “è importante accompagnare questa trasformazione con un dialogo pubblico chiaro, scientifico e responsabile, che aiuti cittadini, pazienti e professionisti a comprenderne opportunità, limiti e corrette modalità di utilizzo. L’AI può offrire nuove capacità alla medicina, ma per generare valore reale deve essere sviluppata, validata e adottata con competenza clinica, sicurezza, trasparenza, responsabilità ed evidenze scientifiche, nel pieno rispetto dei pazienti, dei cittadini e del ruolo dei professionisti sanitari. Milano Health Week nasce per promuovere questo confronto, rendendo l’innovazione più comprensibile, concreta e orientata alla persona”.