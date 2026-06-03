Il team coordinato dalla ricercatrice Ellen Blaak ha coinvolto 90 adulti in sovrappeso o obesi, con un'età media di circa 52 anni. Tutti i partecipanti hanno seguito inizialmente una dieta ipocalorica per otto settimane, riuscendo a perdere peso. Successivamente è iniziata una fase di mantenimento durata 24 settimane, durante la quale i volontari hanno continuato a seguire un'alimentazione sana. In questo periodo metà del gruppo ha assunto quotidianamente un integratore contenente Akkermansia muciniphila pastorizzato, mentre gli altri hanno ricevuto un placebo.