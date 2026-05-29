C'è un interruttore invisibile nascosto dentro le cellule del nostro corpo, che potrebbe spiegare perché l'infiammazione a volte sfugge al controllo e si trasforma in malattia cronica. A individuarlo è un gruppo di ricercatori italiani che ha scoperto come i mitocondri, le centrali energetiche cellulari, siano in realtà protagonisti attivi nell'innesco della risposta infiammatoria. La scoperta apre scenari nuovi nella lotta contro patologie articolari, metaboliche e auto infiammatorie e potrebbe portare allo sviluppo di terapie capaci di spegnere l'infiammazione agendo direttamente sui meccanismi interni delle cellule immunitarie.