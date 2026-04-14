Infiammazione alle articolazioni? Può fermarle una molecola prodotta dal corpo

È il risultato di uno studio dell'Università di Birmingham in collaborazione con ricercatori dell'Università Federico II di Napoli, pubblicato sulla rivista Arthritis & Rheumatism. Pepitem, già dimostrata promettente per l'osteoporosi, regola la funzione immunitaria e il traffico delle cellule immunitarie tra le diverse parti del corpo, garantendo un naturale equilibrio tra attivazione e soppressione del sistema immunitario. I ricercatori hanno studiato l'efficacia del Pepitem in modelli animali e su tessuti umani nell'artrite infiammatoria, ovvero un gruppo di malattie che comprende l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica, in cui il sistema immunitario attacca le articolazioni, causando gravi danni articolari, dolore e disabilità.