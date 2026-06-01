Cos'è la polmonite interstiziale

L'interstizio polmonare è una rete di tessuto connettivo che attraversa tutti i polmoni. Serve come "impalcatura" interna per sostenere i vasi sanguigni e gli alveoli, che sono le piccole sacche d'aria dove avviene la respirazione. Questo spazio è normalmente microscopico e quasi invisibile, ma è fondamentale per il passaggio dell'ossigeno. Nella polmonite interstiziale, l'interstizio polmonare viene danneggiato e da tessuto normalmente soffice ed elastico si trasforma in struttura rigida e cicatrizzata.