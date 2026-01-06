Muore a 12 anni per una polmonite, la procura apre un'inchiesta per omicidio colposo

Aveva iniziato a stare male il 28 dicembre, con picchi di febbre fino a 40 gradi, allora la decisione dei genitori di portarla al pronto soccorso pediatrico di Padova, dove è stata subito ricoverata per gravi difficoltà respiratorie. Nei giorni successivi le condizioni della ragazzina si sono aggravate, rendendo necessario il trasferimento in rianimazione dove si è spenda la mattina del 31 dicembre. È morta così, a causa di una polmonite fulminante, una bambina originaria di Sant'Angelo di Piove di Sacco, nella Terapia intensiva dell'Azienda Ospedale-Università di Padova.