Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
È accaduto a Monfalcone

Gorizia, anziano tenta di uccidere la compagna e poi si suicida

La donna è ricoverata in ospedale

06 Gen 2026 - 14:34
© Ansa

© Ansa

Ha tentato di uccidere la compagna con un coltello, ferendola, poi si è suicidato rivolgendo l'arma contro di sé alla gola. È accaduto la notte tra il 5 e il 6 gennaio in un'abitazione di Monfalcone, in provincia di Gorizia: i protagonisti della vicenda sono un anziano di 76 anni e la compagna 63enne.

Leggi anche

Femminicidio nell'Anconetano, trovato il marito: è ferito

Femminicidio nell'Anconetano: donna trovata morta in casa, si cerca il marito

Colpita con un coltello

 Secondo quanto si è appreso, la donna è stata colpita più volte con un coltello. Poi sarebbe riuscita ad allontanarsi e sarebbe stata trovata a terra, sul pianerottolo, davanti all'appartamento: ora è ricoverata in ospedale.

L'uomo, forse convinto di averla uccisa, si è ferito alla gola: è morto nell'ospedale di Cattinara, a Trieste, dove era stato portato. Le indagini sono svolte dalla Squadra mobile della Questura di Gorizia.

Ti potrebbe interessare

gorizia

Sullo stesso tema