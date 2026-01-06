Gorizia, anziano tenta di uccidere la compagna e poi si suicida

La donna è ricoverata in ospedale
© Ansa
Ha tentato di uccidere la compagna con un coltello, ferendola, poi si è suicidato rivolgendo l'arma contro di sé alla gola. È accaduto la notte tra il 5 e il 6 gennaio in un'abitazione di Monfalcone, in provincia di Gorizia: i protagonisti della vicenda sono un anziano di 76 anni e la compagna 63enne.
Secondo quanto si è appreso, la donna è stata colpita più volte con un coltello. Poi sarebbe riuscita ad allontanarsi e sarebbe stata trovata a terra, sul pianerottolo, davanti all'appartamento: ora è ricoverata in ospedale.
L'uomo, forse convinto di averla uccisa, si è ferito alla gola: è morto nell'ospedale di Cattinara, a Trieste, dove era stato portato. Le indagini sono svolte dalla Squadra mobile della Questura di Gorizia.