Salerno, accoltella la compagna e si lancia dalla finestra: muoiono entrambi

Ferita anche la madre della vittima: l'anziana, 75 anni, ha tentato di difendere la figlia. I due non convivevano. Sul caso indagano i carabinieri di Nocera Inferiore
© Carabinieri
In provincia di Salerno un uomo di 40 anni ha accoltellato la compagna e poi si è lanciato dalla finestra, morendo sul colpo. La donna, 40 anni, è deceduta poco dopo essere stata soccorsa, in gravissime condizioni. I due non erano conviventi. Dopo aver aggredito la compagna, una nota imprenditrice della zona, l'uomo ha anche ferito la madre di lei. Sul caso, avvenuto a Cava de' Tirreni, indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore.
La mamma della vittima, che è stata testimone oculare del femminicidio della figlia, non è in pericolo di vita. E' stata colpita perché ha tentato di difendere la 40enne. Dopo aver accoltellato la donna, il compagno è salito sul tetto dell'abitazione lanciandosi nel vuoto e finendo in un cortile adiacente.
A confermare la notizia della morte della donna è stato il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, che in un post su Facebook ha descritto la dinamica della tragedia. Queste le parole del primo cittadino, "sgomento per quanto accaduto": "Uccide la compagna, no imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone". Il sindaco ha quindi sospeso tutte le iniziative natalizie in calendario.