Cava de' Tirreni: uccide la compagna e si suicida

Ha ucciso con 8 coltellate la compagna 40enne Anna Tagliaferri, poi Diego di Domenico anche lui 40enne è salito sul tetto dello stabile dove i due abitavano e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. Quando i familiari che, risiedono nel suo palazzo, sono accorsi la donna era a terra senza vita. sua madre Giovanna, che abitava con loro, era stata ferita alla gola nel tentativo di difendere la figlia. La coppia conviveva nel Salernitano da un anno, ma i due si conoscevano già da tempo, la loro era un'amicizia, nata sui banchi, di scuola si era trasformata in un rapporto di coppia che non sembrava in crisi.