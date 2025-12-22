Logo Tgcom24
Cava de' Tirreni: uccide la compagna e si suicida

La vittima colpita da 8 coltellate, lui si è gettato nel vuoto

22 Dic 2025 - 12:07
Ha ucciso con 8 coltellate la compagna 40enne  Anna Tagliaferri, poi Diego di Domenico anche lui 40enne è salito sul tetto dello stabile dove i due abitavano e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. Quando i familiari che, risiedono nel suo palazzo, sono accorsi la donna era a terra senza vita. sua madre Giovanna, che abitava con loro, era stata ferita alla gola nel tentativo di difendere la figlia. La coppia conviveva nel Salernitano da un anno, ma i due si conoscevano già da tempo, la  loro era un'amicizia, nata sui banchi, di scuola si era trasformata in un rapporto di coppia che non sembrava in crisi.

