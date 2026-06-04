Francia, addio all'artista franco-iraniana Marjane Satrapi: "morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa del marito"

È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film "Persepolis". "Marjane Satrapi - si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia Afp - è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa (produttore, attore e sceneggiatore morto l'8 aprile 2025, ndr), suo marito e amore della sua vita".