"Donna Vita Libertà": Marjane Satrapi racconta Mahsa Amini a fumetti

Non c'è modo migliore per raccontare la storia di Mahsa Amini, la sua morte e le proteste in Iran di un graphic novel.

Ne è convinta Marjane Satrapi, fumettista, che ha curato Donna Vita Libertà (Rizzoli Lizard), un romanzo a fumetti dedicato alla studentessa iraniana diventata un simbolo in tutto il Paese. In occasione dell'anniversario della sua morte, Satrapi, da sempre vicina alle donne iraniane, ha raccontato in un libro a fumetti un evento che riguarda non solo l'Iran ma tutte le donne.