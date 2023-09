Iran, raccontarono le proteste per la morte di Mahsa Amini: altre due giornaliste condannate per cospirazione

Pena sospesa A dare la notizia, il loro avvocato, Amir Raisian, citato dal quotidiano riformista Ham Mihan, lo stesso dove lavora Mohammadi. "Il restante periodo in carcere è sospeso per cinque anni", durante i quali le due dovranno seguire una "formazione in etica professionale", sarà loro vietato lasciare il Paese o avere rapporti con la stampa estera, ha aggiunto il legale. Raisian non ha spiegato se il verdetto possa essere impugnato e non ha fornito dettagli sulle accuse alle due giornaliste. Bagheri lavora per il quotidiano indipendente Haft-e Sobh. Le due sono state comunque scagionate dall'accusa di aver "collaborato con entità ostili straniere", ha precisato Raisian.

Le altre giornaliste arrestate La sorella di Mohammadi, Elaheh, che lavora per lo stesso quotidiano Ham Mihan, è anche lei in prigione da settembre dopo aver scritto articoli sul funerale di Mahsa Amini, 22 anni, la giovane curda morta mentre era in custodia della polizia. La sua morte, avvenuta il 16 settembre dello scorso anno in seguito all'arresto per una presunta violazione del codice di abbigliamento femminile, ovvero per aver indossato male il velo, ha innescato proteste durate mesi in tutto il Paese. Gruppi per i diritti umani in Iran con sede all'estero hanno già segnalato numerosi arresti prima dell'anniversario della morte di Amini. Elnaz Mohammadi era stata arrestata e tenuta nel carcere di Evin per una settimana a febbraio. Anche in quel caso il motivo della sua detenzione non è mai stato chiarito.

Leggi Anche Iran, emessa condanna a morte contro il campione di boxe Vafaei Sani