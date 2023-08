Iran, denunciato un cantante: aveva inciso un brano contro l'obbligo del velo

In Iran, il cantante pop Mehdi Yarrahi è stato denunciato per aver diffuso una canzone contro l'obbligo del velo, quasi un anno dopo l'inizio del movimento di protesta scatenato dalla morte di Mahsa Amini, la ventiduenne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale che le contestava di non essersi coperta correttamente il capo.

Il cantante, che vive a Teheran, ha pubblicato la canzone "Roosarito", ("Il tuo velo" in persiano) e un video di tre minuti dedicandolo alle donne che hanno partecipato al movimento.