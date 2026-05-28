Melanoma, la campagna di sensibilizzazione di Dr. Max “Controllo dei Nei Per Te”

“Da oltre vent’anni ci occupiamo di prevenzione primaria e secondaria, a partire proprio dai progetti di diagnosi precoce delle neoplasie della cute non inserite negli screening regionali”, ha detto Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS. “Promuovere la cura di sé e l’adozione di corretti stili di vita è fondamentale, così come invitare la popolazione a effettuare controlli periodici come atto di consapevolezza”. Carlo Sorbara, Business Unit Director Eucerin Italia, ha aggiunto: “La pelle è l’organo più esteso del corpo umano ed Eucerin se ne prende cura da oltre 100 anni con prodotti dermatologicamente testati e adatti ad ogni esigenza. Siamo fortemente convinti nel potere dei trattamenti dermatologici di cambiare la vita e applicare il solare è il primo passo di protezione verso sé stessi e chi amiamo”.