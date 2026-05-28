Melanoma, la campagna di sensibilizzazione di Dr. Max “Controllo dei Nei Per Te”

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È tornata per la seconda edizione la campagna “Controllo dei Nei per Te”: l’iniziativa è presente in oltre 40 farmacie aderenti del gruppo Dr. Max, in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS. Nata in occasione del mese dedicato al melanoma, la campagna ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e informare su una corretta e sicura esposizione ai raggi UV. Del resto il melanoma cutaneo risulta essere il terzo tumore più comune fra gli under 50 e uno dei più comuni tra i giovani adulti con meno di 30 anni: il principale fattore di rischio è proprio l’esposizione eccessiva e ripetuta alla luce ultravioletta, soprattutto in giovane età.
Cosa prevede la campagna
Grazie alla campagna a partire dal 5 maggio è possibile per gli utenti accedere ad appuntamenti gratuiti di teledermatologia presso le farmacie Dr. Max aderenti: qui, tramite un operatore, vengono acquisite immagini dermatoscopiche che sono poi inviate a un dermatologo per la valutazione e la redazione di un’analisi dettagliata. Inoltre Dr. Max distribuisce materiali informativi sia nelle proprie farmacie sia sui propri canali online per aiutare a riconoscere i segnali di allerta e promuovere una corretta protezione dai raggi UV. La campagna è poi amplificata tramite i canali social con video educativi di dermatologi esperti e farmacisti.
L’importanza dei controlli periodici
“Da oltre vent’anni ci occupiamo di prevenzione primaria e secondaria, a partire proprio dai progetti di diagnosi precoce delle neoplasie della cute non inserite negli screening regionali”, ha detto Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS. “Promuovere la cura di sé e l’adozione di corretti stili di vita è fondamentale, così come invitare la popolazione a effettuare controlli periodici come atto di consapevolezza”. Carlo Sorbara, Business Unit Director Eucerin Italia, ha aggiunto: “La pelle è l’organo più esteso del corpo umano ed Eucerin se ne prende cura da oltre 100 anni con prodotti dermatologicamente testati e adatti ad ogni esigenza. Siamo fortemente convinti nel potere dei trattamenti dermatologici di cambiare la vita e applicare il solare è il primo passo di protezione verso sé stessi e chi amiamo”.