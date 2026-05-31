La regolamentazione arriva al termine di un lungo dibattito che ha accompagnato l'osteopatia in Italia. Per anni il riconoscimento istituzionale è stato rallentato da discussioni sul suo inquadramento sanitario e sulle evidenze scientifiche disponibili per alcune pratiche. Proprio per questo il legislatore ha scelto un percorso graduale, basato sulla definizione delle competenze professionali, sulla formazione universitaria e sulla verifica dei titoli. Un iter che si è sviluppato in più tappe e che oggi trova il suo completamento normativo.