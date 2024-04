Massaggio, il toccasana perfetto per la salute e il benessere

Di origine Indiana, adottato per la guarigione dalle malattie e come prevenzione dai Maya e dalle tribù dei nativi americani, divenne un vero e proprio trattamento di benessere nell'antica Grecia quando Ippocrate ne descrisse i benefici. Oggi è riconosciuto come fondamentale metodo terapeutico per la sua azione analgesica e lenitiva del dolore in alcune patologie. Studi scientifici ne hanno dimostrato l'efficacia in molti ambiti: oltre che riabilitativo, è preventivo nello sport e perfetto in campo estetico, senza contare che dopo un trattamento si osservano una riduzione dello stress e un rafforzamento del sistema immunitario .

PER ALLONTANARE LO STRESS il massaggio più tradizionale, quello rilassante, è un ottimo medicamento contro lo stress. Per dedicarsi un trattamento non bisogna necessariamente avere problemi o dolori fisici, perché stanchezza, stress o semplice affaticamento sono più che sufficienti per sentire il bisogno di una massoterapia. Non è un modo di dire: la più antica forma di terapia fisica, infatti, costituisce un momento di puro relax al punto che analisi eseguite su pazienti sottoposti a massaggi hanno evidenziato un più basso livello di cortisolo, l’ormone dello stress. Oltre al tocco esperto del terapista, può influire anche la convinzione che una seduta sia un'occasione speciale per dedicarsi del tempo, mettendo da parte lavoro e preoccupazioni.

PER FAVORIRE UN SONNO SODDISFACENTE l’insonnia può essere causata da molti fattori e non sempre è facile porvi rimedio. Se dormire è un lusso perché lo stress tiene svegli, una seduta di massaggio può aiutare a migliorare la situazione, a maggior ragione se all'insonnia si associano dolori muscolari o altri malesseri che magari si prova a risolvere ricorrendo a farmaci. Farsi massaggiare regala benefici all’intero sistema cardiocircolatorio e nervoso, vero toccasana in chi patisce la stanchezza cronica. Mai dimenticare, comunque, che un sonno ristoratore è favorito da altre buone pratiche legate allo stile di vita e anche a quello alimentare.

PER SENTIRSI PIÙ FELICI E APPAGATI se, come ormai dimostrato, il massaggio può influenzare la secrezione di ormoni, dedicarsi una seduta può essere la soluzione giusta per fare il pieno di energia e buonumore. Infatti, come sottolinea Stefano Ornaghi, osteopata e massofisioterapista specializzato in terapia dermatofunzionale, il massaggio stimola il rilascio di endorfine, migliorando la sensazione di benessere. Inoltre, può aumentare i livelli di serotonina, l'ormone che regola l'umore, il sonno e l'appetito, e innalza la dopamina, che favorisce la sensazione di euforia e la motivazione. Una autentica coccola per accarezzare il corpo e l'anima.

PER RISOLVERE I DOLORI LEGATI ALLA SEDENTARIETÀ quando, per lavoro o necessità, si deve passare molte ore seduti davanti a un PC, dolori articolari, problemi di cervicale, lombalgia fino al tunnel carpale rappresentano i compagni indesiderati che fanno soffrire. I massaggi mirati possono aiutare a risolvere i problemi legati alla postura e i malesseri che riguardano collo e schiena. Ovviamente, l'ideale è avere comunque uno stile di vita attivo con attività fisica regolare da alternare ai momenti di necessaria sedentarietà, tenuto conto però che il massaggio è sempre terapeutico anche in chi non manifesta alcun tipo di dolore.

PER UNA PELLE TONICA E LUMINOSA trattare l'epidermide con un massaggio è il trattamento beauty perfetto da associare ad altre buone abitudini di skincare. Un massaggio ben praticato stimola il sistema connettivale liberando immediatamente la pelle dalle cellule morte, libera i pori sollecitando i condotti delle ghiandole sebacee, in modo da regolarne la secrezione. In questo modo, la pelle torna a essere luminosa ed elastica, la condizione ideale per assorbire al meglio gli oli e gli unguenti utilizzati dal massaggiatore.

CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE contro la nemica numero uno di qualsiasi donna (o quasi) un trattamento è particolarmente indicato, in quanto si lavora sul sistema circolatorio e soprattutto sugli arti inferiori. Contro gli inestetismi della cellulite, oltre al massaggio, sono ottimi anche il dry brushing, la carbossiterapia e la mesoterapia. Anche in questo caso, alimentazione corretta e movimento sono alleati da non dimenticare mai per superare a pieni voti la prova costume.

PER ALLEGGERIRE GAMBE GONFIE E STANCHE se si soffre di cattiva circolazione, i sintomi spesso sono gambe stanche e gonfie, affaticamento e senso di pesantezza nel camminare. In molti casi l’accumulo di liquidi è il cattivo funzionamento della circolazione venosa e linfatica, che rende più difficile il deflusso dei fluidi carichi di tossine e sali. In questo caso, vanno benissimo sedute di linfodrenaggio capaci di regalare grandi benefici, da associare a massaggi per favorire il sistema circolatorio e quello linfatico.