Beauty routine: cinque tips per una pelle del viso al top con i rimedi naturali

1 - Prodotti naturali, ottimi alleati: gli oli naturali sono composti da sostanze grasse affini al sebo della pelle. Per una detersione efficace e naturale, che non presenta alcun problema di tollerabilità, senza tuttavia ungere la pelle, l'olio di oliva passato sul viso è un vero elisir di bellezza. Un discorso diverso è quello degli oli cosiddetti minerali, ovvero non naturali: dal momento che contengono paraffina, se utilizzati per lungo tempo possono favorire l'insorgenza di punti neri, brufoli e altre odiose imperfezioni cutanee. In definitiva, oltre che efficace, l'olio di oliva è estremamente delicato e amico della pelle.

2 - Olio di oliva, un potente detergente: l'olio di oliva è uno struccante naturale eccezionale, e per questo in passato utilizzato come detergente. Nessun timore se l'olio risulta grasso al tatto: non bisogna lasciarci condizionare perché il grasso serve proprio a sciogliere il grasso e dunque niente di meglio che utilizzare dell'olio di oliva per sciogliere il trucco, a sua volta composto di grassi. E' noto infatti che il rossetto, il fondotinta e perfino il mascara abbiano componenti oleose. Per una detersione efficace, l'ideale è usare una salvietta morbida ed un sapone naturale per terminare l'operazione di pulizia ed avere una epidermide perfettamente lucente e omogenea.

3 - Il sapone, da non trascurare: un alleato della nostra beauty routine casalinga è anche il sapone. Perfetto per completare la detersione ed eliminare definitivamente l'olio che abbiamo usato inizialmente, è particolarmente indicato se abitiamo in realtà molto inquinate o la nostra pelle è da normale a mista. Non tutti i saponi sono uguali, però: puntiamo sicuramente sul famoso sapone di Aleppo, prodotto in Siria, che contiene olio di oliva ed alloro ed è perfetto per tutta l'igiene personale. Assolutamente no invece ai saponi per le mani, decisamente troppo aggressivi: se la pelle è grassa si difende producendo più sebo, se al contrario è secca, aumenterà la secchezza e la sensazione sgradevole della pelle "che tira", assolutamente da evitare soprattutto quando le temperature sono rigide.

4 - Non solo olio di oliva: l'ingrediente principe per la detersione fai da te è decisamente l'olio di oliva, totalmente naturale e adatto a tutti i tipi di pelle. Tuttavia, qualora l'olio di oliva non ci soddisfi appieno, per il nostro piccolo rituale di bellezza procuriamoci dell'olio di mandorle dolci, ideale per chi ha una pelle molto secca, oppure l'olio di jojoba o di girasole per chi invece deve struccarsi avendo una pelle è mista o grassa: si tratta infatti di prodotti più leggeri e meno strutturati, pur rimanendo estremamente efficaci per una pulizia del viso fatta in casa.

5 - Piccole strategie di detersione: nella nostra beauty routine casalinga e per una detersione al top, il segreto è versare un cucchiaio di olio sulle mani umide, da emulsionare ben bene e da massaggiare poi delicatamente sul viso, facendo attenzione alle parti più fragili, come quelle del contorno occhi. Al fine di eliminare ogni residuo di trucco e di olio, terminiamo la detersione passando sul viso, sempre in maniera delicata, una salvietta inumidita con acqua tiepida. Per un risultato ancor più efficace, possiamo sostituire alla salvietta un morbido panno in microfibra: capace di assorbire meglio trucco e impurità, sarà l'alleato perfetto per una naturale pulizia del viso quasi da professionista.