Yoga facciale, gli esercizi antiage per un viso giovane e fresco

Yoga facciale, di cosa si tratta: il facial yoga è un rimedio antiage completamente naturale che consiste nel praticare con costanza e continuità una serie di esercizi facciali mirati e tonificare i muscoli del viso, (per esempio allineando il sorriso, alzando gli angoli della bocca, eliminando i cerchi sotto gli occhi) aumentare la circolazione sanguigna facciale eliminando così grigiore e secchezza. Con la pratica dello yoga facciale si contribuisce allo spianamento delle rughe di espressione, che con l’avanzare dell'età inevitabilmente tendono a fare la loro comparsa: d'altra parte, la pelle è la parte di noi più esposta ai naturali segni del tempo, visibili soprattutto sul volto, sul collo e sui capelli e quindi, oltre a creme e trattamenti di bellezza, il facial yoga è un valido ausilio naturale e duraturo.

Facial yoga o ginnastica facciale? sembrano la stessa cosa, ma non è così. A differenza della ginnastica facciale, lo yoga per il viso viene integrato dalla respirazione, che svolge un ruolo importantissimo nell’ossigenazione dei tessuti. Inoltre, mentre con la ginnastica i muscoli si contraggono e rilassano svolgendo un'attività isotonica, con lo yoga essi vengono sottoposti a un'azione di contrattura in cui si mantiene la stessa posizione per un po' di tempo. Prima di iniziare il trattamento beauty, è possibile riscaldare i muscoli con esercizi di respirazione profonda e successivamente di contrazione e rilassamento da ripetere più volte: spalancare gli occhi, tirar fuori la lingua, roteare la testa: ripeti queste mosse più volte.

Esercizi facili ed efficaci: inserire lo yoga facciale nella beauty routine quotidiana consente di ricostruire il volume muscolare che compensa l’indebolimento del tessuto connettivo e scolpisce i muscoli facciali stimolando la circolazione sanguigna così da rendere l'epidermide luminosa e tonica. Per esempio, per rilassare il sorriso e la mandibola ed eliminare le linee sottili basta coprire i denti con le labbra: da questa posizione, formiamo una "o" con la bocca e senza muovere le labbra cerchiamo di fare un sorriso grande passando dalla "o" alla "a". Questo esercizio va ripetuto dieci volte per tre volte al giorno.

Un piccolo programma di allenamento: per quanto riguarda le rughe del contorno occhi e combattere le cosiddette "zampe di gallina" poniamo l’indice appena sopra il sopracciglio e il pollice sullo zigomo formando una "c", tiriamo per spalancare gli occhi cercando di chiudere le palpebre facendo resistenza. Per eliminare le rughe tra le sopracciglia, invece, usiamo le dita per allontanarle l’una dall’altra tendendo ben bene la pelle. Contro le rughe della fronte teniamo le dita vicino al cuoio capelluto cercando di corrugare la fronte e opponendo resistenza per 10 secondi, poi teniamo gli occhi spalancati mentre con le dita sulle sopracciglia spingiamo nella direzione opposta. Infine, per alzare gli zigomi e mantenere l’ovale del viso, sorridiamo a labbra strette posizionando indice e medio ai lati della bocca e spingendo le guance verso gli zigomi: manteniamo la posizione per un minuto e poi procediamo ad inspirare, gonfiando le guance per 10 secondi, quindi espirare e risucchiare le guance per altri 10 secondi.