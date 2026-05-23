Tom Cruise riceve l'Oscar alla carriera ai Governors Awards
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I motori sono di nuovo accesi. Top Gun 3 è ufficialmente in sviluppo e, soprattutto, potrà contare ancora una volta sul volto che ha reso leggendaria la saga: Tom Cruise tornerà a vestire i panni di Pete "Maverick" Mitchell. L’annuncio è arrivato dal palco del CinemaCon di Las Vegas .
La notizia non sorprende del tutto. Dopo l’exploit di Top Gun: Maverick, uscito nel 2022, era difficile immaginare che Hollywood rinunciasse a uno dei franchise più redditizi degli ultimi anni.
Quel film non si limitò a riportare in scena un personaggio iconico: diventò un vero e proprio caso cinematografico. In un momento in cui molte sale stavano ancora cercando di recuperare il pubblico perso durante la pandemia da Covid 19, riuscì a trasformarsi in un fenomeno mondiale, superando il miliardo e mezzo di dollari di incasso.
A conquistare gli spettatori fu anche il ritorno di un protagonista rimasto immutato nello spirito. Trentasei anni dopo il film originale del 1986, Maverick tornava tra i banchi della scuola di volo per preparare una squadra di giovani piloti destinati a una missione quasi impossibile. Tra loro c’era Bradley "Rooster" Bradshaw, interpretato da Miles Teller, figlio di Goose, l’amico e compagno d’armi la cui scomparsa aveva segnato profondamente il primo capitolo. Un legame emotivo che ha dato ulteriore forza alla storia.
Sul nuovo film, per ora, regna il massimo riserbo. La sceneggiatura sarà affidata ancora a Ehren Kruger, già coinvolto nel precedente capitolo, mentre non sono stati annunciati dettagli sulla trama né sul cast che affiancherà Cruise. Resta però la sensazione che si voglia proseguire il percorso avviato con Maverick, valorizzando i personaggi della nuova generazione senza rinunciare alla figura centrale del suo pilota più celebre.
Il prossimo decollo della saga avrà inevitabilmente anche un significato particolare. Top Gun: Maverick è stato infatti l’ultimo film in cui Val Kilmer ha interpretato Iceman, storico rivale diventato amico di Maverick. Un momento che ha commosso il pubblico e che oggi assume un valore ancora più forte. Per il resto, la rotta è già tracciata: Tom Cruise è pronto a tornare in cabina di pilotaggio e a riportare gli spettatori tra manovre al limite, cieli sconfinati e adrenalina ad alta quota.
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