Il prossimo decollo della saga avrà inevitabilmente anche un significato particolare. Top Gun: Maverick è stato infatti l’ultimo film in cui Val Kilmer ha interpretato Iceman, storico rivale diventato amico di Maverick. Un momento che ha commosso il pubblico e che oggi assume un valore ancora più forte. Per il resto, la rotta è già tracciata: Tom Cruise è pronto a tornare in cabina di pilotaggio e a riportare gli spettatori tra manovre al limite, cieli sconfinati e adrenalina ad alta quota.