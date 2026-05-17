Tutto sarebbe iniziato lo scorso mese, quando il divo di "Mission: Impossible" sarebbe rimasto profondamente colpito dalla performance dell'ex bagnina di "Baywatch" in "The Last Showgirl", il film del 2024 che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e le è valso anche una candidatura ai Golden Globe. "Quel film ha permesso a tutti di vedere Pam sotto una luce diversa, compreso Tom" ha confidato un insider al "National Enquirer". "Da quel momento sono rimasti in contatto". La stessa fonte ha aggiunto che fra i due ci sarebbe "decisamente una scintilla" e che persino chi gravita attorno all'attore avrebbe iniziato a farglielo notare.