Pamela Anderson e Tom Cruise, scintille a Hollywood: spunta il flirt che fa sognare i fan
I due famosissimi attori al centro di un gossip bollente: l'ex bagnina "pronta a fare spazio all'amore". Tutti i dettagli sul presunto flirt
Presunto flirt tra Pamela Anderson e Tom Cruise © IPA
A Hollywood si rincorrono le voci su una delle coppie più inaspettate degli ultimi anni. Pamela Anderson, 58 anni, sarebbe pronta a "fare spazio all'amore" nella propria vita, proprio mentre attorno al suo nome iniziano a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile flirt con Tom Cruise, 63 anni. A rivelarlo è stata una fonte vicina all'attrice al "Daily Mail", in un'esclusiva pubblicata venerdì che ha immediatamente acceso il chiacchiericcio del jet set internazionale.
La scintilla è scoccata dopo "The Last Showgirl"
Tutto sarebbe iniziato lo scorso mese, quando il divo di "Mission: Impossible" sarebbe rimasto profondamente colpito dalla performance dell'ex bagnina di "Baywatch" in "The Last Showgirl", il film del 2024 che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e le è valso anche una candidatura ai Golden Globe. "Quel film ha permesso a tutti di vedere Pam sotto una luce diversa, compreso Tom" ha confidato un insider al "National Enquirer". "Da quel momento sono rimasti in contatto". La stessa fonte ha aggiunto che fra i due ci sarebbe "decisamente una scintilla" e che persino chi gravita attorno all'attore avrebbe iniziato a farglielo notare.
"Pronta a innamorarsi di nuovo"
Dopo anni dedicati interamente alla propria carriera, fra il ritorno a teatro con "Chicago" a Broadway, il successo cinematografico e il lancio di una linea skincare, Anderson sarebbe finalmente pronta a riaprire il proprio cuore. "Si è dedicata anima e corpo a dimostrare il suo valore" ha spiegato la fonte al "Daily Mail". Ora, le priorità starebbero cambiando. Per il momento, però, né l'attrice né Cruise hanno commentato pubblicamente le voci.
Da Liam Neeson ad Ana de Armas: i flirt più recenti
Prima del presunto avvicinamento a Cruise, Anderson era stata legata sentimentalmente al collega Liam Neeson, conosciuto sul set di "Una Pallottola Spuntata". Lo scorso dicembre era stata la stessa attrice a confermare la frequentazione: "Siamo stati coinvolti romanticamente per un breve periodo, ma solo dopo aver finito di girare" aveva raccontato a "People", precisando di essere certa che lei e l'attore irlandese resteranno "sempre nella vita l'uno dell'altra".
Cruise, dal canto suo, è reduce dalla rottura con l'attrice Ana de Armas, frequentata per alcuni mesi nel corso del 2025: la storia sarebbe naufragata in ottobre, quando lei si sarebbe sentita a disagio per la rapidità con cui le cose stavano evolvendo.