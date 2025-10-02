Logo Tgcom24
Il biondo d’autunno resiste, nonostante la svolta di Pamela Anderson

Dalla nuance butter al sunflower, passando per il biondo vaniglia: le tonalità più cool dell’autunno brillano nonostante il cambio look della star americana

02 Ott 2025 - 17:18
Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, Gigi Hadid © Afp, IPA

Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, Gigi Hadid © Afp, IPA

Il biondo continua a dettare legge anche in autunno, stagione in cui solitamente tornano protagonisti i toni caldi e le sfumature più scure. Nonostante Pamela Anderson abbia recentemente stupito con un look diverso dal suo iconico biondo, le passerelle e i red carpet dimostrano che questa nuance rimane tra le più amate e richieste.

DAL BUTTER AL SUNFLOWER

 le tonalità più gettonate sono morbide e luminose. Il butter blonde, avvolgente e cremoso, regala luce al viso senza eccessi; il sunflower, più caldo e dorato, richiama i riflessi del sole estivo e si adatta bene ad incarnati mediterranei.

IL FASCINO DEL VANIGLIA E DEL BEIGE

 il vanilla blonde resta una scelta raffinata: un biondo chiaro ma non glaciale, perfetto per chi desidera un effetto luminoso ma naturale. Accanto, il beige blonde conquista con sfumature neutre che bilanciano toni freddi e caldi, ideale per un risultato elegante e soft.

SULLE PASSERELLE E TRA LE CELEB

 le sfilate di Milano e Parigi hanno messo in evidenza biondi sfaccettati, spesso impreziositi da riflessi multidimensionali. Sul fronte celebrity, Margot Robbie resta un’icona del biondo caldo e radioso, mentre Anya Taylor-Joy porta con naturalezza un platino deciso. Anche Gigi Hadid ha spesso giocato con diverse gradazioni, dal miele al sabbia, mostrando quanto il biondo sia versatile.

IL MESSAGGIO DELLA STAGIONE

 se Pamela Anderson ha voluto staccarsi dal suo storico biondo, scegliendo di reinventarsi con una tonalità di rosso, l’autunno beauty racconta tutt’altro. La sfida non è rinunciare al biondo, ma sceglierlo nella tonalità più adatta al proprio incarnato e al proprio stile. Che sia butter, sunflower o vaniglia, il biondo rimane un evergreen capace di rinnovarsi e adattarsi a ogni stagione.

SALVA IL TUO BIONDO: 5 CONSIGLI EXPRESS

  prima di tutto, bisogna puntare su shampoo e balsamo specifici per capelli colorati. Il lavaggio va fatto con acqua tiepida, mai troppo calda; l'uso di phon e piastre va limitato e non bisogna mai dimenticare di applicare il termoprotettore. Fare una maschera idratante una volta a settimana e naturalmente tagliare le punte con regolarità per mantenerle sane.

biondo
autunno

