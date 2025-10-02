In principio fu la scelta di non truccarsi più e presentarsi acqua e sapone. Ora Pamela Anderson ha completato la sua trasformazione dicendo addio anche al biondo platino che l'ha contraddistinta da sempre, presentandosi alle sfilate di Parigi con un caschetto rosso ramato. La vamp celebre per il suo ruolo come bagnina di "Baywatch" ha lasciato così il posto a una donna elegante e il cui fascino è persino aumentato. L'occasione per sfoggiare il suo nuovo look è stato un evento alla Parigi Fashion Week.