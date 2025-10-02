L'attrice si è presentata a un evento della Parigi Fashion Week sfoggiando un sorprendente caschetto rosso al posto del biondo platino che la caratterizzava da sempre
In principio fu la scelta di non truccarsi più e presentarsi acqua e sapone. Ora Pamela Anderson ha completato la sua trasformazione dicendo addio anche al biondo platino che l'ha contraddistinta da sempre, presentandosi alle sfilate di Parigi con un caschetto rosso ramato. La vamp celebre per il suo ruolo come bagnina di "Baywatch" ha lasciato così il posto a una donna elegante e il cui fascino è persino aumentato. L'occasione per sfoggiare il suo nuovo look è stato un evento alla Parigi Fashion Week.
A studiare il nuovo taglio sbarazzino con il cambio di colore è stato l'hair stylist parigino John Nollet. Pamela Anderson si sta preparando per il suo prossimo ruolo nel film "Love Is Not the Answer", debutto alla regia di Michael Cera, le cui riprese inizieranno nei giorni successivi a quelli della Fashion Week parigina. Il film è interpretato anche da Steve Coogin e Jamie Dornan. Secondo il magazine "People" l'attrice ha voluto che il suo look emulasse quello di attrici come Bibi Anderson e Liv Ullman e ha portato questi riferimenti a Nollet per la sua trasformazione.
