"Mi ero quasi dimenticato di Tom. Perché Tom era Digger, era diventato Digger ed è rimasto dentro Digger", ha raccontato Ahmed a Empire. Ahmed ha parlato apertamente del metodo Stanislavskij, secondo cui un attore vive realmente il personaggio sulla scena, utilizzando esperienze del proprio vissuto per dare un tocco più realistico al ruolo. "Qualunque cosa si dica sul metodo, che tu ci provi oppure no, i confini tra te stesso e un personaggio finiscono per sfumare. Devono farlo. Funziona così, no?", ha spiegato Ahmed.